Bloomberg: Израиль месяцами изучал шансы обезглавливания иранского режима

Как KP.RU писал ранее, в Израиле посоветовали верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальни» каждую ночь, так как он не должен «жить легко». Некий еврейский чиновник заявил, что Тель-Авив хочет сосредоточиться на ядерной и военной сфере, и в принципе не убивает политических лидеров.