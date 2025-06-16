Bloomberg: Израиль месяцами изучал шансы обезглавливания иранского режима

По информации, которая имеется у агентства Bloomberg, Израиль перед началом операции «Восходящий лев» оценивал все шансы для полного «обезглавливания» иранского режима.
«В течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев, анализируя, поспособствует ли нападение полному обезглавливанию Исламской Республики», — отмечается в материале.
Упоминается и тот факт, что Тель-Авив капнул куда глубже: изучал экономическое и политическое влияние, которое длительный конфликт на Ближнем Востоке окажет на страну. В последнем уверены представители израильской и западной разведки.
Как KP.RU писал ранее, в Израиле посоветовали верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальни» каждую ночь, так как он не должен «жить легко». Некий еврейский чиновник заявил, что Тель-Авив хочет сосредоточиться на ядерной и военной сфере, и в принципе не убивает политических лидеров.