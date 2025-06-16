Экономист Балынин: доходные дома не смогут конкурировать с арендой жилья

В России может появиться новый вид недвижимости — доходные дома. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин оценил инициативу с экономической точки зрения.
Эксперт отметил, что современный рынок аренды недвижимости является достаточно конкурентным. Цены на жилье меняются в зависимости от внешних факторов: спрос повышает стоимость и наоборот, к тому же, стороны могут выбирать друг друга.
Если смотреть на структуру доходных домов, то в чем будет их преимущество, задается вопросом Игорь Балынин.
— Например, как мне представляется, с территориальной точки зрения возможностей выбора для классической аренды жилья у арендатора будет все равно больше. Это важный фактор при выборе арендуемого жилья, — объяснил свою позицию Балынин в беседе с aif.ru.
Тем временем, стоимость аренды жилья в большинстве городов-миллионников стабилизировалась. В мае среднюю ставку составил показатель 34 тысяч рублей, сообщает 360.ru.
Ранее, адвокат Юлия Иванова в беседе с Газета.ru рассказала, что делать, если соседи сверху затопили вашу квартиру и как правильно зафиксировать ущерб, чтобы потом потребовать компенсацию.
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