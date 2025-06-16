Серьезный грех: батюшка Александр рассказал, чем грозит отказ от венчания

По словам духовника, если оба партнера придерживаются православной веры, у них нет причин отказываться от освящения своего союза перед Господом. Он добавил, что в то же время есть несколько канонических препятствий для венчания. Священник объяснил, что церковь, например, не благословит брак человека, если до этого он уже трижды состоял в официальных отношениях.