Серьезный грех: батюшка Александр рассказал, чем грозит отказ от венчания

Откладывание церемонии венчания супружеской парой, а тем более отказ от нее может рассматриваться как серьезный грех. Об этом рассказал иерей Александр Ермолин.
По словам духовника, если оба партнера придерживаются православной веры, у них нет причин отказываться от освящения своего союза перед Господом. Он добавил, что в то же время есть несколько канонических препятствий для венчания. Священник объяснил, что церковь, например, не благословит брак человека, если до этого он уже трижды состоял в официальных отношениях.
— Обратной традиции, то есть развенчивания, не существует, но человеку, прошедшему через развод, можно обратиться за благословением на новый брак, — передает слова батюшки Александра агентство «Кулик».
Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, что вопрос рождения ребенка после смерти отца с помощью ЭКО является очень непростым и деликатным, поэтому в Церкви на него смотрят с большой осторожностью.
Недавно в Русской православной церкви в очередной раз раскритиковали закон о домашнем насилии. Там заявили, что такая мера предлагает вторжение в отношения между женой и мужем, сея вражду, а также лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать конфликты.