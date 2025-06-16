Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 17 июня

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
17 июня в народной традиции отмечался день Митрофана — покровителя земли и плодородия. На Руси его почитали как святого, который оберегает урожай и помогает земле дать силы для роста. В этот день крестьяне уделяли особое внимание состоянию почвы — верили, что всё, что вложишь в землю сейчас, вернётся осенью щедрым плодом.
Кроме духовного значения, день связан и с природой — середина июня считалась временем, когда особенно важно помочь растениям окрепнуть. Поэтому именно сейчас усиливалась забота о земле. В современном календаре 17 июня также проходит День борьбы с опустыниванием — что символично перекликается с древним почитанием земли как живого организма.
Что делали на Руси в этот день?
Наши предки 17 июня не сидели без дела — день считался рабочим, но светлым. В селах начинали удобрять поля — разбрасывали перегной, золу, подкармливали почву. Считалось, что такие действия дают земле силу. Кроме этого:
проводили уборку в домах и сараях;следили за порядком во дворе;наводили чистоту в избе и во дворе — верили, что это привлечёт достаток и гармонию.
Девушки в этот день старались выглядеть особенно опрятно — заплетали волосы, украшали себя лентами. Это было время добрых встреч, угощений и искреннего общения. Такие мелочи, по мнению старших, открывали дорогу к хорошим переменам.
Что рекомендуется делать в этот день?
По народной традиции, 17 июня благоприятен для дел, связанных с домом и землёй. Особенно важно:
уделить внимание огороду, внести удобрения, проредить или полить посадки;заняться уборкой дома или бани — в чистом пространстве легче дышится и живётся;привести в порядок одежду и обувь — заштопать, постирать, отгладить;навестить родных, передать угощение соседям — такие поступки считались благословенными;позаботиться о комнатных растениях и домашних животных.
Считалось, что чем больше пользы принесёшь в этот день, тем щедрее к тебе повернётся год. Главное — действовать с добром и не роптать.
Чего не стоит делать в этот день, 17 июня?
Некоторые поступки в этот день считались неблагоприятными. В частности, не рекомендовалось:
бездельничать — праздность могла обернуться потерями;ругаться, спорить, особенно с родными — конфликты могли затянуться надолго;давать в долг — считалось, что вместе с деньгами уходит удача;смотреться в зеркало без нужды — особенно в одиночестве;трогать за плечо другого человека — это могло «перетянуть» болезнь;отправляться в водоёмы — считалось, что вода может быть опасна в этот день.
Также нежелательно было начинать крупные покупки — особенно одежды или украшений, так как они могли не принести радости.
Приметы погоды на 17 июня.
Наблюдение за природой помогало понять, каким будет ближайшее лето и урожай. В народе примечали:
если утром много росы — ждите обилия огурцов;если пошёл дождь — урожай хлеба будет хороший;сильный ветер с севера — к похолоданию;тёплая ночь без ветра — к хорошему урожаю ягод;яркое солнце с утра — впереди сухой и знойный период;появились комары — к дождливым неделям;если радуга после дождя — на следующий день будет ясно.
Особо отмечали: если начала краснеть земляника — время сеять гречку.
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