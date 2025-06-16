Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 17 июня

бездельничать — праздность могла обернуться потерями;ругаться, спорить, особенно с родными — конфликты могли затянуться надолго;давать в долг — считалось, что вместе с деньгами уходит удача;смотреться в зеркало без нужды — особенно в одиночестве;трогать за плечо другого человека — это могло «перетянуть» болезнь;отправляться в водоёмы — считалось, что вода может быть опасна в этот день.