«Они просто в восторге». Чем Гродно привлекает российских туристов

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Максим Малаховский рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», что российские туристы говорят о Гродно.
В Гродненской области развивают туризм за счет активной работы с туроператорами и телеканалами, в том числе с российскими. «Каждый год мы снимаем по одной-две программы: “Поедем, поедим!”, “Повара на колесах”, “Непутевые заметки” с Дмитрием Крыловым, “Башкирские каникулы” и так далее. В этом плане мы очень активно работаем с Белтелерадиокомпанией. Сейчас век интернета, поэтому мы работаем не только с телевидением, но и за счет Youtube-каналов, платформ стараемся привлечь аудиторию. Программы про Гродно могут смотреть порядка 20−30 млн человек. Более того, мы сейчас ведем переговоры и с НТВ, и с РТР для того, чтобы продолжить цикл программ для российской аудитории», — рассказал Максим Малаховский.
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Гродненская область — самый недооцененный регион среди россиян, считает он, и это связано с логистикой. Российские туристы в основном заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с самим Гродно. «Все отмечают, что это действительно для них Запад. Они говорят: мы в Европу попали, действительно. Они просто в восторге. В программе экскурсии по городу есть обязательно Старый замок, Новый замок, Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь XII века. Плюс Гродно постоянно развивается — здание бывшего пивзавода реконструируется, например там будут и арт-объекты, и различные кафе, площадки, бутики. Вторым этапом строительства у них вообще будет еще и отель примерно на 100 мест», — обратил внимание начальник управления.
В этом году также был подписан меморандум о сотрудничестве с комитетом по туризму Москвы, поэтому регион готовится принимать московских туристов.
«Недавно закончился рекламный тур именно по Гродненской области для представителей турбизнеса Москвы. Они впервые для себя открыли Гродненскую область, потому что мы не только сам Гродно показывали, а именно область за четыре дня. Попытались объять необъятное, но показали абсолютно всю область разнопланово. Регион славится тем, что в нем большая концентрация именно историко-культурного материального наследия — порядка 50% располагается на территории Гродненской области в небольших деревушках, тот же неоготический костел в Гервятах. Из 20 замков, которые находятся на территории Беларуси, девять располагаются как раз таки на территории Гродненской области. К примеру, Мирский замок, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — пояснил Максим Малаховский.
Москвичам также показали Лидский замок — оборонительное сооружение с объектом общепита внутри и интересной программой. «Гости в восторге от нашей белорусской кухни. Некоторые российские компании, например мы со Смоленском сотрудничаем, набирают группы для гастротура. То есть они ездят к нам, чтобы вкусно поесть. Поэтому даже иногда приходилось включаться, чтобы в какой-то объект питания их пустили или разбивать группу на два ресторана», — рассказал начальник управления.
Также в Гродненской области есть пятизвездочный санаторий «Альфа-Радон». «В чем плюс наших санаториев? Мы развиваемся, у нас идут современные тенденции, но мы оставили советскую систему оздоровительной лечебной базы. Это не просто спа-курорт, это действительно качественное оздоровление. Плюс прислушиваются все санатории к веяниям времени по питанию — где-то есть шведские столы, где-то диетическое питание организованное, где-то это комбинируется, — заметил Максим Малаховский. — Загрузка санатория “Альфа-Радон” составляет более 85% и увеличилась по сравнению с 2023—2024 годами более чем на 2%. А если брать санаторий “Радон”, то там более 100% загрузка».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.