«Они просто в восторге». Чем Гродно привлекает российских туристов

В Гродненской области развивают туризм за счет активной работы с туроператорами и телеканалами, в том числе с российскими. «Каждый год мы снимаем по одной-две программы: “Поедем, поедим!”, “Повара на колесах”, “Непутевые заметки” с Дмитрием Крыловым, “Башкирские каникулы” и так далее. В этом плане мы очень активно работаем с Белтелерадиокомпанией. Сейчас век интернета, поэтому мы работаем не только с телевидением, но и за счет Youtube-каналов, платформ стараемся привлечь аудиторию. Программы про Гродно могут смотреть порядка 20−30 млн человек. Более того, мы сейчас ведем переговоры и с НТВ, и с РТР для того, чтобы продолжить цикл программ для российской аудитории», — рассказал Максим Малаховский.