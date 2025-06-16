Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У ведущей здоровый образ жизни 39-летней спортсменки обнаружили рак из-за одной причины

Здоровый образ жизни, включавший правильное питание и регулярную физическую активность.

Здоровый образ жизни, включавший правильное питание и регулярную физическую активность. Не помог 39-летней тренеру Данни Дункан избежать колоректального рака. Об этом пишет издание El Español.

По словам женщины, связь между ее раком и генетикой врачи не нашли. При этом они предположили, что вредные вещества из окружающей среды, в том числе содержащиеся в продуктах питания и чистящих средствах, привели к появлению заболевания.

Спортсменка подвергалась их воздействию на протяжении долгого времени: она ела вредную еду с детства, и лишь 10 лет назад перешла на здоровое питание.

Дункан призвала ограничить в рационе детей ультрапереработанные продукты, такие как газировка, фастфуд, магазинные сладости, сосиски и колбасы.

Ранее близкие родственники умершей 27-летней российской TikTok-блогерши Марины Кузьменко рассказали о причинах ее смерти. Девушка стала известна в Сети благодаря съемке видео с поеданием вредной пищи на камеру.