У ведущей здоровый образ жизни 39-летней спортсменки обнаружили рак из-за одной причины

Здоровый образ жизни, включавший правильное питание и регулярную физическую активность. Не помог 39-летней тренеру Данни Дункан избежать колоректального рака. Об этом пишет издание El Español.
По словам женщины, связь между ее раком и генетикой врачи не нашли. При этом они предположили, что вредные вещества из окружающей среды, в том числе содержащиеся в продуктах питания и чистящих средствах, привели к появлению заболевания.
Спортсменка подвергалась их воздействию на протяжении долгого времени: она ела вредную еду с детства, и лишь 10 лет назад перешла на здоровое питание.
Дункан призвала ограничить в рационе детей ультрапереработанные продукты, такие как газировка, фастфуд, магазинные сладости, сосиски и колбасы.
Ранее близкие родственники умершей 27-летней российской TikTok-блогерши Марины Кузьменко рассказали о причинах ее смерти. Девушка стала известна в Сети благодаря съемке видео с поеданием вредной пищи на камеру.