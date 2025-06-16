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Уфимский полицейский засудил женщину за нападение на него

Уфимку осудили за нападение на полицейского.

Источник: Комсомольская правда

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иск сотрудника полиции о защите чести и достоинства, постановив взыскать компенсацию морального вреда с 41-летней горожанки. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Как сообщает ведомство, в августе прошлого года сотрудник ППС заметил возле парка «Кашкадан» пьяную женщину и предложил ей проследовать с ним для составления протокола. В ответ она начала оскорблять полицейского и несколько раз ударила его.

На женщину завели уголовное дело по статьям за применение насилия и оскорбление представителя власти. Суд признал ее виновной, и после этого потерпевший подал гражданский иск о защите чести и достоинства, который был удовлетворен.

— Теперь женщина обязана выплатить ему компенсацию морального вреда, — сообщает МВД.

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