Уфимский полицейский засудил женщину за нападение на него

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иск сотрудника полиции о защите чести и достоинства, постановив взыскать компенсацию морального вреда с 41-летней горожанки. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Как сообщает ведомство, в августе прошлого года сотрудник ППС заметил возле парка «Кашкадан» пьяную женщину и предложил ей проследовать с ним для составления протокола. В ответ она начала оскорблять полицейского и несколько раз ударила его.
На женщину завели уголовное дело по статьям за применение насилия и оскорбление представителя власти. Суд признал ее виновной, и после этого потерпевший подал гражданский иск о защите чести и достоинства, который был удовлетворен.
— Теперь женщина обязана выплатить ему компенсацию морального вреда, — сообщает МВД.
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