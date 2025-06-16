Видео освобождения балтийских нерп опубликовали в Петербурге

Ранее, в мае 2025 года, Фонд друзей балтийской нерпы уже выпускал в Финский залив четырех реабилитированных балтийских тюленей, поступивших с критическим истощением. Тогда волонтеры также восстанавливали животных до необходимого веса и готовили к возвращению в природу. В настоящее время в центре продолжают содержаться десятки ластоногих, которым предстоит пройти аналогичную реабилитацию.