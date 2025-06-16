Видео освобождения балтийских нерп опубликовали в Петербурге

Возвращение в воду: в Петербурге показали выпуск балтийских нерп.
Пятерых балтийских нерп выпустили в естественную среду обитания после курса реабилитации. Животные прошли восстановление и достигли нужного веса для возвращения в природу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
«Все пятеро пациентов успешно восстановились: они достигли оптимального веса около 20 килограммов, проявили природную осторожность и утратили интерес к людям. Это значит, что реабилитация прошла правильно, и животные готовы к возвращению в дикую природу», — сообщает telegram-канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Видео выпуска животных опубликовали в официальных аккаунтах предприятия. В ролике видно, как нерпы покидают контейнеры и быстро скрываются в воде.
Ранее, в мае 2025 года, Фонд друзей балтийской нерпы уже выпускал в Финский залив четырех реабилитированных балтийских тюленей, поступивших с критическим истощением. Тогда волонтеры также восстанавливали животных до необходимого веса и готовили к возвращению в природу. В настоящее время в центре продолжают содержаться десятки ластоногих, которым предстоит пройти аналогичную реабилитацию.