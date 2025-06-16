Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золото на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.
В финальной схватке в категории до 81 кг 21-летний российский спортсмен одолел представителя Грузии Тато Григалашвили. Арбузов принес российской команде первую золотую медаль на ЧМ-2025.
Примечательно, что на чемпионате мира 2024 года Арбузов уступил Григалашвили в финальной схватке, а на чемпионате Европы 2025 года победил его в решающем поединке.
Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили мировой рекорд по дальности прыжка.