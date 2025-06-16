Красноярцы стали активнее «ссылать» детей в летние лагеря: интерес увеличился на 43%

По информации платформы, 75% пользователей по всей России ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Кроме того, наблюдается рост интереса к другим типам лагерей: спортивные лагеря увеличили свою популярность в 5 раз по сравнению с прошлым годом, языковые лагеря выросли на 40%, а лагеря дневного пребывания — на 51%. Это отражает стремление родителей предоставить детям не только активный отдых, но и возможности для развития и получения новых знаний.