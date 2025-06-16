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Красноярцы стали активнее «ссылать» детей в летние лагеря: интерес увеличился на 43%

С началом летних каникул аналитики платформы «Авито Услуги» провели исследование, посвященное интересу жителей Красноярска к детским лагерям.

С началом летних каникул аналитики платформы «Авито Услуги» провели исследование, посвященное интересу жителей Красноярска к детским лагерям.

Сравнив данные за май 2025 года с аналогичным периодом прошлого года и апрелем 2025 года, эксперты отметили значительный рост популярности этого вида отдыха среди родителей школьников.

Увеличение популярности летнего отдыха для детей.

Летние каникулы предоставляют детям возможность отвлечься от учебных забот и заняться новыми увлекательными активностями. Согласно исследованию, спрос на детские лагеря в Красноярске за последний год возрос на 43%.

Наиболее востребованные лагеря.

Данные платформы показывают, что родители из Красноярского края предпочитают отправлять своих детей в полноценные летние смены в традиционных лагерях. В течение последнего года количество объявлений о детских лагерях увеличилось на 21%, что свидетельствует о том, что туроператоры активно расширяют свои предложения для удовлетворения растущего интереса к этому виду отдыха.

Популярные типы лагерей.

По информации платформы, 75% пользователей по всей России ищут именно полноценные летние смены в классических лагерях. Кроме того, наблюдается рост интереса к другим типам лагерей: спортивные лагеря увеличили свою популярность в 5 раз по сравнению с прошлым годом, языковые лагеря выросли на 40%, а лагеря дневного пребывания — на 51%. Это отражает стремление родителей предоставить детям не только активный отдых, но и возможности для развития и получения новых знаний.