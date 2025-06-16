Путин поручил ввести в школе должность советника директора по воспитанию

В учебнике по военной истории для 11-х классов, который выпустят 1 сентября, появятся подробные объяснения причин начала специальной военной операции на Украине. Авторы пособия уделили много внимания вооружению российской армии, обучению военнослужащих и ключевым операциям, которые уже вошли в историю страны.