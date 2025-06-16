Реклама и монетизация каналов появятся в WhatsApp*

Кроме того, в приложение WhatsApp* еще в ноябре 2024 года появилась полезная функция: возможность расшифровывать голосовые сообщения с помощью текста. В мессенджере на смартфонах с операционной системой Android также появилась возможность включать уведомления о непросмотренных статусах отдельных контактов.