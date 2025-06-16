Реклама и монетизация каналов появятся в WhatsApp*

Администраторы каналов в мессенджере WhatsApp* теперь смогут вводить платную подписку и использовать новые инструменты для продвижения своего контента. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе компании Meta**.
По словам ее представителей, в приложении также появится реклама, которую представители бизнеса смогут размещать в разделе «Статус». А пользователи мессенджера теперь смогут получать доступ к эксклюзивным материалам любимых WhatsApp*-каналов за регулярную плату.
— Встречайте новые функции для вкладки «Актуальное», на которой доступны разделы «Статус» и «Каналы», — передает сообщение Meta** РИА Новости.
Кроме того, в приложение WhatsApp* еще в ноябре 2024 года появилась полезная функция: возможность расшифровывать голосовые сообщения с помощью текста. В мессенджере на смартфонах с операционной системой Android также появилась возможность включать уведомления о непросмотренных статусах отдельных контактов.
Основатель мессенджера Telegram, предприниматель Павел Дуров сообщил, что последнее обновление добавило в сервис возможность создавать групповые звонки с подключением до 200 человек.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
**Признанна экстремистской и запрещенной в РФ.