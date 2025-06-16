Назван топ-5 муниципалитетов Башкирии по уровню зарплат

В Башкирии среднемесячная зарплата за первый квартал текущего года составила 68 848 рублей. Однако, как сообщают аналитики Башстата, в пяти муниципалитетах доходы населения значительно превышают этот показатель.
Лидером по уровню зарплат стал Уфимский район, где средний доход достиг 90 127 рублей. Второе место занял Хайбуллинский район с показателем 89 365 рублей. Столица республики расположилась на третьей строчке рейтинга — 87 269 рублей.
В первую пятерку также вошли Благовещенский (81 024 рубля) и Учалинский (80 839 рублей) районы.
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