Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван топ-5 муниципалитетов Башкирии по уровню зарплат

Уфимский район стал лидером по уровню зарплат в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии среднемесячная зарплата за первый квартал текущего года составила 68 848 рублей. Однако, как сообщают аналитики Башстата, в пяти муниципалитетах доходы населения значительно превышают этот показатель.

Лидером по уровню зарплат стал Уфимский район, где средний доход достиг 90 127 рублей. Второе место занял Хайбуллинский район с показателем 89 365 рублей. Столица республики расположилась на третьей строчке рейтинга — 87 269 рублей.

В первую пятерку также вошли Благовещенский (81 024 рубля) и Учалинский (80 839 рублей) районы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.