Москалькова: 324 человека, включая граждан России, эвакуированы из Ирана

324 человек, включая российских граждан и жителей дружественных стран, были эвакуированы с территории Ирана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Как отметила омбудсмен, граждане России, а также других дружественных государств, были эвакуированы из зоны ирано-израильского конфликта 14 и 15 июня в составе нескольких групп. Москалькова также отметила содействие властей Азербайджана в процессе, поблагодарив их за организацию эвакуации и проявленное гуманитарное отношение.
По словам омбудсмена, российская сторона продолжает следить за ситуацией и готова оперативно реагировать на все обращения граждан РФ, находящихся в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что МИД России призвал граждан страны воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в целях безопасности.