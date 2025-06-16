Москалькова: 324 человека, включая граждан России, эвакуированы из Ирана

Как отметила омбудсмен, граждане России, а также других дружественных государств, были эвакуированы из зоны ирано-израильского конфликта 14 и 15 июня в составе нескольких групп. Москалькова также отметила содействие властей Азербайджана в процессе, поблагодарив их за организацию эвакуации и проявленное гуманитарное отношение.