Путин поручил проводить в России чемпионат пилотирования дронов для детей

— …обеспечить начиная с 2026 года проведение всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от семи лет «Пилоты будущего», предусмотрев в период его проведения осуществление мероприятий образовательной, технической направленности и состязательных мероприятий, — говорится в документе.