Путин поручил проводить в России чемпионат пилотирования дронов для детей

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июня, поручил проводить с 2026 года чемпионат по пилотированию дронов для детей старше семи лет «Пилоты будущего».
— …обеспечить начиная с 2026 года проведение всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей в возрасте от семи лет «Пилоты будущего», предусмотрев в период его проведения осуществление мероприятий образовательной, технической направленности и состязательных мероприятий, — говорится в документе.
Глава государства поручил выполнение распоряжения общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» и общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России». Ответственными были назначены председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и президент «Федерации гонок дронов» Илья Галаев — им нужно представить доклад до 1 октября, передает сайт Кремля.
12 июня в ходе совещания по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на период с 2027 по 2036 год Владимир Путин заявил, что Россия создает отдельный род беспилотных войск.