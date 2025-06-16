Обвиненный в избиении пациентки врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

На 38-летнего врача из Центральной районной больницы (ЦРБ) пожаловались жители села Соболево на Камчатке. По словам пациентов, доктор якобы унижает их и насмехается над ними. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина ранее работал в подмосковном Звенигороде, где его обвинили в избиении пациентки, после чего он уволился и уехал на другой конец страны.
Издание утверждает, что подопечные врача, жалуются на него, поскольку он насмехается и унижает работников больницы и пациентов, а также, по их словам, рвет справки.
Один из пациентов заявил, что привез свою мать в больницу в новогоднюю ночь, однако врач вместо лечения унизил женщину и назвал ее алкоголичкой. Спустя несколько месяцев мужчины пересеклись на улице и подрались на этой почве.
Доктор впоследствии отказался комментировать свое поведение.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить поликлинику в Волгограде после жалобы пациентки.