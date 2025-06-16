Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив

«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией “Российское общество “Знание” продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований”, — говорится в документе.