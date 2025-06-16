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Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив

Путин поручил правительству продолжить поддержку родительских инициатив.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с обществом «Знание» продолжить проведение конкурса и мероприятий по поддержке родительских инициатив.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», состоявшегося 26 марта. Перечень опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией “Российское общество “Знание” продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований”, — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу ожидается до 25 декабря, далее — ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава общества «Знание» Максим Древаль.