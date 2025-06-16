Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к «Большой семерке»

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 16 июня, в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни заявил о том, что не возражает против присоединения Китая к международному клубу «Большая семерка».
По словам главы государства, о такой перспективе можно договариваться с представителями Пекина, с которыми «можно вести диалог».
— Ну, это не такая уж плохая идея, — передает слова Трампа телеканал Fox News.
Обострение между Пекином и Вашингтоном произошло в апреле, когда нефтяные котировки продемонстрировали резкое снижение на фоне решения Китая о введении дополнительных торговых тарифов в размере 34 процентов на импортные американские товары после того, как Трамп обложил китайскую продукцию пошлинами, которые достигли 145 процентов.
Позже Трамп заявил, что новое торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. При этом СМИ сообщили, что председатель Китая Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за «шоу», которое произошло в Овальном кабинете Белого дома с лидерами Украины Владимиром Зеленским и ЮАР Сирилом Рамафосой.