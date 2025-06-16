Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к «Большой семерке»

Позже Трамп заявил, что новое торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. При этом СМИ сообщили, что председатель Китая Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за «шоу», которое произошло в Овальном кабинете Белого дома с лидерами Украины Владимиром Зеленским и ЮАР Сирилом Рамафосой.