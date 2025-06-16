Эксперт про нарушение Зеленским своих же обещаний: это свойство современных украинских политиков

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свойство современных украинских политиков заключается в том, что они легкомысленно относятся к своим обещаниям и обязательствам. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
«Если говорить про переговоры России и Украины, то они завершились. Есть контактные группы, которые консультируются по поводу обмена, в более-менее регулярном режиме, чего раньше не было. Но Зеленский прекратил переговоры и сделал это публично (если он это еще помнит). Он ведь сказал, что теперь должна быть только личная встреча с Путиным. Путин уже дал понять, что Россия готова продолжить, но само собой в том формате, в котором велись эти переговоры. Смысла встречаться с Зеленским для Путина точно нет никакого», — сказал Владимир Корнилов.
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Кроме того, обратил внимание политический обозреватель, Владимир Зеленский так и не отменил указ, который запрещает ему переговоры с президентом России. «Зеленскому об этом напоминали даже его пропагандисты и всевозможные западные деятели. А он отвечал, что себе ничего не запрещал. При том, что указ перед ним. Он может отменить его одним росчерком пера», — подчеркнул он.
По мнению Владимира Корнилова, это ярко демонстрирует отношение Зеленского к тому, что раньше в Украине называлось законностью. «К сожалению, это свойство современных украинских политиков. Можно вспомнить, как Петр Порошенко и те, кто были до него, легко относились к своим словам и обязательствам. Сегодня что-то подписали, получили кредит. Завтра — кому я должен, я всем прощаю. Так они себя вели и в отношении России, и в отношении Китая», — добавил эксперт. -0-