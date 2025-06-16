Эксперт про нарушение Зеленским своих же обещаний: это свойство современных украинских политиков

«Если говорить про переговоры России и Украины, то они завершились. Есть контактные группы, которые консультируются по поводу обмена, в более-менее регулярном режиме, чего раньше не было. Но Зеленский прекратил переговоры и сделал это публично (если он это еще помнит). Он ведь сказал, что теперь должна быть только личная встреча с Путиным. Путин уже дал понять, что Россия готова продолжить, но само собой в том формате, в котором велись эти переговоры. Смысла встречаться с Зеленским для Путина точно нет никакого», — сказал Владимир Корнилов.