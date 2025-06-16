Tasnim: ПВО Ирана сбила четвертый истребитель F-35 ВВС Израиля

Системы ПВО Ирана уничтожили четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«ПВО ВС Ирана сбила еще один истребитель F-35 над Тебризом», — говорится в публикации.
В свою очередь журнал Military Watch Magazin сообщил что, Иран обладает оборудованием и технологиями, необходимыми для перехвата самолетов пятого поколения. При этом большую помощь в этом оказывают приобретенные недавно российские радиолокационные станции «Резонанс» — они оптимизированы для поиска малозаметных целей, как раз таких, как F-35, которые использует израильская армия.
Как писал сайт KP.RU, вечером 13 июня иранские СМИ обнародовали снимки с обломками сбитого израильского истребителя F-35 производства США. В свою очередь пресс-служба Вооруженных сил Ирана подтвердила уничтожение системами ПВО двух израильских военных самолетов F-35, а также нескольких дронов.