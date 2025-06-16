Путин поручил снизить возраст участников гонок дронов до семи лет

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов до семи лет.
Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» опубликован на сайте Кремля.
«Минспорту России совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией “Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России”: представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с десяти до семи лет», — говорится в документе.
Срок исполнения этого поручения — 1 сентября, уточняется перечне поручений.