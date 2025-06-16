Путин поручил снизить возраст участников гонок дронов до семи лет

«Минспорту России совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией “Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России”: представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с десяти до семи лет», — говорится в документе.