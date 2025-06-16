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Путин поручил снизить возраст участников гонок дронов до семи лет

Путин ждет предложений о снижении минимального возраста участников гонок дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов до семи лет.

Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией “Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России”: представить предложения о снижении минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с десяти до семи лет», — говорится в документе.

Срок исполнения этого поручения — 1 сентября, уточняется перечне поручений.