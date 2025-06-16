«Додо Пицца» перевезла бизнес в Казахстан

«Редомициляция Dodo Brands в МФЦА подчеркивает, что наша юрисдикция привлекательна для высокотехнологичных и динамично развивающихся международных компаний», — заявил управляющий МФЦА Ренат Бектуров.
CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьёв подчеркнул, что для компании было ключевым выбрать юрисдикцию с уже налаженной операционной деятельностью. В связи с этим, по его словам, редомициляция в МФЦА оказалась закономерным решением, поскольку корпоративный офис Dodo Brands находится в Казахстане, где также сосредоточена существенная часть международных операций компании.
Ранее Роскачество выявило, что в пиццу «Додо», «Папа Джонс», «Токио-City», IL Patio и PizzaSushiWok добавляют не настоящий сыр, а его дешёвые аналоги. Эксперты оценили качество сыра в пицце «Маргарита» в различных заведениях. Девять ресторанов не прошли проверку сразу. Натуральный сыр обнаружили только в пиццах таких сетей, как Spar, Domino’s Pizza, Zotman Pizza, «Алло! Пицца» и «Тануки».