«Додо Пицца» перевезла бизнес в Казахстан

CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьёв подчеркнул, что для компании было ключевым выбрать юрисдикцию с уже налаженной операционной деятельностью. В связи с этим, по его словам, редомициляция в МФЦА оказалась закономерным решением, поскольку корпоративный офис Dodo Brands находится в Казахстане, где также сосредоточена существенная часть международных операций компании.