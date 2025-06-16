Как в Петербурге заработать более 120 тысяч рублей: профессии с высоким доходом

В этом году в Петербурге работники сферы добычи полезных ископаемых стали получать 257 тысяч рублей.
В марте 2025 года средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге достигла 118 566 рублей. С учетом инфляции рост реальных доходов составил 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,8% относительно марта 2024 года, говорится в данных Петростата.
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«Средняя номинальная зарплата в Петербурге составила 118 566 рублей в марте 2025 года», — передает «КП-Петербург» данные из отчета. Наибольшее увеличение среднего дохода по отношению к среднему уровню наблюдалось в отрасли по добыче полезных ископаемых — 217,1% (257 тысяч рублей), финансовой и страховой деятельности — 193% (228 тысяч рублей), а также в сфере информационных технологий — 155,2% (184 тысячи рублей).
По Ленинградской области средний уровень доходов за март этого года составил 89 881 рубль. Здесь темпы реального роста оказались выше, чем в самом Санкт-Петербурге: по сравнению с февралем жалования увеличились на 3,7%, а по сравнению с мартом 2024 года — на 5%. Среди отраслей региона наиболее высокие доходы зафиксированы у сотрудников водного транспорта — свыше 148 тысяч рублей и в сфере обрабатывающих производств и информационно-коммуникационных технологий — более 109 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года доля россиян, чьи доходы находятся ниже установленной черты бедности, уменьшилась до 8,1% — граница бедности составила 16 621 рублей. Этот показатель на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Росстате заявили, что в январе—марте 2025 года совокупный доход россиян достиг 27,1 трлн рублей — это превышает такой же показатель за 2024 год на 17,9%.