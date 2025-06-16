Как в Петербурге заработать более 120 тысяч рублей: профессии с высоким доходом

По Ленинградской области средний уровень доходов за март этого года составил 89 881 рубль. Здесь темпы реального роста оказались выше, чем в самом Санкт-Петербурге: по сравнению с февралем жалования увеличились на 3,7%, а по сравнению с мартом 2024 года — на 5%. Среди отраслей региона наиболее высокие доходы зафиксированы у сотрудников водного транспорта — свыше 148 тысяч рублей и в сфере обрабатывающих производств и информационно-коммуникационных технологий — более 109 тысяч рублей.