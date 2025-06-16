16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» за пять месяцев этого года перевезла на 6% больше пассажиров. Об этом рассказал генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«В прошлом году мы перевезли на 13% больше пассажиров, чем в 2023 году. Сейчас при том же флоте (еще не сказывается наличие дальнемагистрального авиалайнера Airbus A330−200) за пять месяцев этого года мы прибавили 6% к аналогичному периоду прошлого года. Сегодня с гордостью могу сказать, что если смотреть прошедшие два десятилетия — авиакомпания оставалась прибыльной всегда, кроме 2020-го. Это был ковид, да и то, там получили не очень большой убыток», — подчеркнул Игорь Чергинец.
Он обратил внимание, что авиакомпания прибыльная без какой-либо финансовой помощи со стороны государства. «Мы получаем моральную помощь от правительства, от главы государства. Мы получаем помощь в решении каких-то вопросов технических. Но финансово нам не помогали, как другим авиакомпаниям. И, наверное, правильно сделали. Нас держат в тонусе, и у нас поэтому получается неплохо», — считает гендиректор. -0-