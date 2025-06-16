«Белавиа» за пять месяцев этого года перевезла на 6% больше пассажиров

«В прошлом году мы перевезли на 13% больше пассажиров, чем в 2023 году. Сейчас при том же флоте (еще не сказывается наличие дальнемагистрального авиалайнера Airbus A330−200) за пять месяцев этого года мы прибавили 6% к аналогичному периоду прошлого года. Сегодня с гордостью могу сказать, что если смотреть прошедшие два десятилетия — авиакомпания оставалась прибыльной всегда, кроме 2020-го. Это был ковид, да и то, там получили не очень большой убыток», — подчеркнул Игорь Чергинец.