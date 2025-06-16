«Летаем в убыток». Чергинец прокомментировал отмену рейсов дубайским авиаперевозчиком

«В Дубай мы продолжаем летать. Да, с большим напряжением для нас, потому что пролеты Ирана и близлежащих стран закрыты. Мы вынуждены увеличить полетное время и осуществлять посадку в Ташкенте на дозаправку. При этом рейсы полные. Пассажиры пересели с авиакомпании FlyDubai в первую очередь на наши рейсы. Мы с пассажиров не можем, не хотим, не имеем права взять дополнительные деньги за наши дополнительные расходы. Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах», — отметил Игорь Чергинец.