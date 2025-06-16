«Летаем в убыток». Чергинец прокомментировал отмену рейсов дубайским авиаперевозчиком

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец прокомментировал в эфире «Беларусь 1» отмену рейсов в Минск дубайским авиаперевозчиком FlyDubai, сообщает БЕЛТА.
«В Дубай мы продолжаем летать. Да, с большим напряжением для нас, потому что пролеты Ирана и близлежащих стран закрыты. Мы вынуждены увеличить полетное время и осуществлять посадку в Ташкенте на дозаправку. При этом рейсы полные. Пассажиры пересели с авиакомпании FlyDubai в первую очередь на наши рейсы. Мы с пассажиров не можем, не хотим, не имеем права взять дополнительные деньги за наши дополнительные расходы. Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах», — отметил Игорь Чергинец.
По его словам, несмотря на работу в убыток, пассажиры — это белорусы, поэтому приостанавливать полеты «Белавиа» не собирается. «Наш конкурент приостановил полеты и пока никак не занимается пассажирами», — добавил он.
Отвечая на вопрос о том, если ли в таких форс-мажорных случаях запасной вариант, чтобы долететь до нужной точки, Игорь Чергинец подчеркнул, что «Белавиа» просчитывает такие моменты. «У нас высокопрофессиональные пилоты, штурманская служба. Мы эти варианты находим. Зачастую это себе в убыток, но я думаю, что нам это все вернется сторицей», — уверен он.
При этом количество рейсов в Дубай авиакомпания не сможет увеличить, потому что это дело небыстрое. «Необходимо время на планирование, на получение всех разрешений авиационных властей, слотов специального времени прилета и вылета из аэропорта, в данном случае в Дубай. Поэтому пока мы не сможем увеличить количество рейсов», — подчеркнул он. -0-