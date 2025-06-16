Только с удостоверением и в светлое время суток. В БООР напомнили о правилах подводной охоты

Охотиться под водой в Беларуси можно только в светлое время суток и несколькими способами. Среди них — охота путем заныривания под коряжник, лежки на дне или сплава по реке на несколько километров. У каждого охотника должно быть обязательное снаряжение в виде гидрокостюма с ластами, ружье или пистолет с гарпуном, маска с трубкой, пояса с грузами и ножа. Подводная охота с аквалангом и другими автономными дыхательными приборами запрещена, поэтому ныряльщик может рассчитывать исключительно на свои силы и выдержку.