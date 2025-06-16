Только с удостоверением и в светлое время суток. В БООР напомнили о правилах подводной охоты

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском обществе охотников и рыболовов напомнили о правилах подводной охоты, сообщает БЕЛТА.
Подводная охота — достаточно популярный и экстремальный вид хобби, для которого необходима основательная выдержка и физическая сила, а также соблюдение определенных правил.
Охотиться под водой в Беларуси можно только в светлое время суток и несколькими способами. Среди них — охота путем заныривания под коряжник, лежки на дне или сплава по реке на несколько километров. У каждого охотника должно быть обязательное снаряжение в виде гидрокостюма с ластами, ружье или пистолет с гарпуном, маска с трубкой, пояса с грузами и ножа. Подводная охота с аквалангом и другими автономными дыхательными приборами запрещена, поэтому ныряльщик может рассчитывать исключительно на свои силы и выдержку.
Наиболее подходящими для подводной охоты являются реки и озера. В соответствии с требованиями правил любительского рыболовства подводная охота осуществляется в рыболовных угодьях, перечень которых определяется решениями облисполкомов по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси.
В отличие от обычной рыбалки заниматься подводной охотой можно только имея удостоверение подводного охотника и членский билет РГОО «БООР» с отметкой об уплате ежегодных членских взносов. -0-