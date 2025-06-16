Когда во флоте «Белавиа» появится второй дальнемагистральный авиалайнер, рассказал Чергинец

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, когда во флоте «Белавиа» появится второй дальнемагистральный авиалайнер, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в строю «Белавиа» один дальнемагистральный авиалайнер Airbus A330−200, который, к слову, уже выполнил первый рейс. «Мы не выполняем дальнемагистральные рейсы специально, потому что самолету надо техническое обслуживание в любом случае. Он должен день или два постоять на техническом обслуживании, так называемом чеке, — пояснил он. — Поэтому мы пока ждем второго самолета. Он сейчас находится на технической подготовке и техническом обслуживании. Думаю, что до середины августа он будет готов. С этого момента мы открываем дальнемагистральное направление».
Игорь Чергинец рассказал, что в среднем открытие нового рейса готовится где-то около года. «Первое дальнемагистральное направление уже запланировано — с 2 сентября полеты в Санью, Китай. Дальше мы как раз ведем переговоры с рядом стран, аэропортов, поставщиков услуг. Это и Вьетнам, и Таиланд, и другие страны», — добавил он. -0-