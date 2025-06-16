Когда во флоте «Белавиа» появится второй дальнемагистральный авиалайнер, рассказал Чергинец

Сегодня в строю «Белавиа» один дальнемагистральный авиалайнер Airbus A330−200, который, к слову, уже выполнил первый рейс. «Мы не выполняем дальнемагистральные рейсы специально, потому что самолету надо техническое обслуживание в любом случае. Он должен день или два постоять на техническом обслуживании, так называемом чеке, — пояснил он. — Поэтому мы пока ждем второго самолета. Он сейчас находится на технической подготовке и техническом обслуживании. Думаю, что до середины августа он будет готов. С этого момента мы открываем дальнемагистральное направление».