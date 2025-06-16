Худрук «Сябрынкi»: конкурс молодых исполнителей в Молодечно открывает дверь в большое будущее

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа в Национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни открывает дверь в большое будущее. Это отметила в комментарии корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь — образцового театра эстрадной песни «Сябрынка» Дворца культуры Минского автомобильного завода Татьяна Трухан.
Она призналась, что с Молодечно ее связывают великолепные воспоминания и ощущения. Она с большой радостью приезжает в этот прекрасный город. В 2023 году ее ученица Алина Бурачевская стала лауреатом второй степени Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.
«Мы прошли предварительный отбор от города Минска, попали в тройку сильнейших. На тот момент Алине было 16 лет. Это был ее первый опыт. Она поучаствовала, спела с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси имени М. Я. Финберга. Мы долго подбирали репертуар, даже меняли его, но все сложилось успешно — члены жюри оценили высоко», — рассказала Татьяна Трухан.
После этого Алина Бурачевская поступила в университет культуры без экзаменов. У конкурса очень высокая планка, что позволяет стать студентом творческого вуза без экзаменов, заметила художественный руководитель. По ее словам, конкурс в Молодечно для молодой исполнительницы стал решающим в выборе профессии. Теперь выпускница «Сябрынкi» продолжает свой творческий путь как взрослая артистка.
Сама Алина Бурачевская, теперь уже участница творческого проекта «Небо» и самостоятельная артистка белоруской эстрады, заметила, что диплом второй степени стал для нее неожиданностью, происходившие события воспринимала как сон. Эмоции переполняли. Воспоминания девушка хранит до сих пор. Она отметила, что частичка Молодечно в ее биографии останется навсегда.
Татьяна Трухан приезжала на XXIV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна» не только в качестве педагога. Как участница вокальной группы участвовала в концерте-закрытии фестиваля в качестве бэк-вокалистки во время концертной программы «Незабыўнае…». Концерт звучал в исполнении лауреата международных конкурсов, обладателя медали Франциска Скорины Петра Елфимова и был посвящен творчеству Владимира Мулявина и ансамблю «Песняры».
А днем ранее младшая группа театра эстрадной песни «Сябрынка» принимала участие в концерте-открытии фестиваля, который посвятили творчеству белорусского композитора заслуженного деятеля искусств Олега Елисеенкова. Кроме того, были выступления на центральной площади города.
Учитывая такую насыщенную программу, Татьяна Трухан ассоциирует Молодечно с большим радостным фестивалем. «Молодечно для нас — это всегда много музыки, много творчества, много концертов. Ну и, конечно же, конкурс, который открывает дверь в большое будущее юным артистам», — сказала она.
Как сообщалось, обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который прошел в рамках XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2025», стала Анна Воронко, представительница Минской области. Первое место у Елизаветы Свиридовой (Гомельская область), второе — у Натальи Игнатовой (Минск) и Виталия Дроба (Минск). Сергей Ганак (Витебская область) и Ангелина Самолетова (Гомельская область) заняли третье место. -0-