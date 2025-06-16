Худрук «Сябрынкi»: конкурс молодых исполнителей в Молодечно открывает дверь в большое будущее

«Мы прошли предварительный отбор от города Минска, попали в тройку сильнейших. На тот момент Алине было 16 лет. Это был ее первый опыт. Она поучаствовала, спела с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси имени М. Я. Финберга. Мы долго подбирали репертуар, даже меняли его, но все сложилось успешно — члены жюри оценили высоко», — рассказала Татьяна Трухан.