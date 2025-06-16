В Таганроге отключат горячую воду на две недели

В городе с 16 по 29 июня пройдут плановые отключения горячей воды. Это связано с профилактическими работами на теплосетях. Без ГВС останутся жители: ул. Ломакина, 106, пер. Смирновский (дома №№ 137−139, включая корпуса 137/1−137/3 и 139/1−139/2), детская городская больница, Ломакина, 57.