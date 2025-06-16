Daily Mail: Очевидцы сняли на видео НЛО в виде металлической сферы в Колумбии

Днем в небе над полем сахарного тростника жители колумбийского города Юмбо засняли загадочный летающий объект. Он представлял собой металлический шар, который двигался по необычной траектории, совершая резкие зигзагообразные маневры, зависая над землей и резко ускоряясь. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщила газета Daily Mail.