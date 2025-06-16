Daily Mail: Очевидцы сняли на видео НЛО в виде металлической сферы в Колумбии

Днем в небе над полем сахарного тростника жители колумбийского города Юмбо засняли загадочный летающий объект. Он представлял собой металлический шар, который двигался по необычной траектории, совершая резкие зигзагообразные маневры, зависая над землей и резко ускоряясь. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщила газета Daily Mail.
Полет сферы сопровождался свечением, а в воздухе рядом с ним ощущалось тепло.
Исследователь неопознанных летающих объектов Хайме Мауссан предположил, что у сферы может быть внеземное происхождение. По его словам, сфера излучает электромагнитные волны и может обладать антигравитационными свойствами. Другие специалисты признали, что поведение летающего объекта «не поддается объяснению с точки зрения современной науки», передает газета.
Жители Каира, Гизы и других египетских городов обнаружили в небе яркие продолговатые вспышки необычной формы, происхождение которых на данный момент остается неизвестным. По одной из появившихся версий, необычное явление может быть связано с ирано-израильскими атаками.