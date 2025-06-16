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Путин поручил проводить в РФ чемпионат по пилотированию дронов среди детей

Владимир Путин поручил проводить в России с 2026 года чемпионат «Пилоты будущего» среди детей от семи лет.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил проводить в стране чемпионат по пилотированию дронов среди детей от семи лет. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Чемпионат «Пилоты будущего» планируется проводить в России с 2026 года. Организация мероприятия была поручено общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с физкультурно-спортивной организацией «Федерация гонок дронов России».

Соревнования также будут включать в себя программу технической и образовательной направленности по пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

Ранее KP.RU сообщал, что 169 детей и подростков из Екатеринбурга приняли участие в региональном этапе чемпионата «Пилоты будущего» по пилотированию дронов.