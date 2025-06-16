Путин поручил проводить в РФ чемпионат по пилотированию дронов среди детей

Чемпионат «Пилоты будущего» планируется проводить в России с 2026 года. Организация мероприятия была поручено общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с физкультурно-спортивной организацией «Федерация гонок дронов России».