Путин поручил проводить в РФ чемпионат по пилотированию дронов среди детей

Президент России Владимир Путин поручил проводить в стране чемпионат по пилотированию дронов среди детей от семи лет. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Чемпионат «Пилоты будущего» планируется проводить в России с 2026 года. Организация мероприятия была поручено общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» совместно с физкультурно-спортивной организацией «Федерация гонок дронов России».
Соревнования также будут включать в себя программу технической и образовательной направленности по пилотированию беспилотных летательных аппаратов.
Ранее KP.RU сообщал, что 169 детей и подростков из Екатеринбурга приняли участие в региональном этапе чемпионата «Пилоты будущего» по пилотированию дронов.