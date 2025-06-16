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Путин поручил создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА

Создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА поручил президент России Владимир Путин. Мероприятие для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего» будет проводиться в РФ с 2026 года. В соответствии с этим был утвержден перечень поручений.

Всероссийский чемпионат пилотирования дронов будет проводиться в России с 2026 года.

Создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА поручил президент России Владимир Путин. Мероприятие для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего» будет проводиться в РФ с 2026 года. В соответствии с этим был утвержден перечень поручений.

«Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей в возрасте от 7 лет “Пилоты будущего” будет проводиться в Российской Федерации с 2026 года. Его организация поручена “Движению первых” и Федерации гонок дронов (беспилотных воздушных судов), а финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета», — сообщается в telegram-канале Кремля.

Ранее в регионах уже проходили подобные мероприятия. Так, весной в Шадринске состоялся городской фестиваль беспилотного транспорта «Формула скорости», где школьники и студенты соревновались в пилотировании дронов. Эти инициативы стали основой для масштабирования подобных соревнований на всероссийском уровне.