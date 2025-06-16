Путин поручил создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА

Создать для детей всероссийский чемпионат по БПЛА поручил президент России Владимир Путин. Мероприятие для детей в возрасте от 7 лет «Пилоты будущего» будет проводиться в РФ с 2026 года. В соответствии с этим был утвержден перечень поручений.