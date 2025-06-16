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Что сделать с машиной на даче: советы автомобилистам

На даче автовладелец может собственными силами сделать мелкий ремонт своей машины. Например, смазать дверные петли и замки, а также очистить клеммы аккумулятора от окисления. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

На даче автомобилист может заняться несложным ремонтом своего авто.

На даче автовладелец может собственными силами сделать мелкий ремонт своей машины. Например, смазать дверные петли и замки, а также очистить клеммы аккумулятора от окисления. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Автомобилист [на даче] может смазать дверные петли и замки, при этом следует обратить внимание на петли капота и багажника. Также стоит очистить клемм аккумулятора [от окисления], промыть арки и обработать их антикор-спреем или мовилем», — сказала Трушкова в разговоре с «Газета.ru».

Она отметила, что на даче автовладельцы могут провести полировку фар, а также проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Кроме того, рекомендуется освободить багажник от лишних вещей, так как избыточный вес увеличивает расход топлива. Также Трушкова советует обратить внимание на состояние шин: измерить давление, оценить глубину протектора, а также проверить наличие трещин, вздутий или посторонних предметов.

Эксперт рекомендует проконтролировать уровень всех технических жидкостей и при необходимости восполнить нехватку масла, используя продукт той же марки, что был залит ранее, чтобы избежать смешивания различных производителей. Помимо этого, Трушкова советует автовладельцам удостовериться в исправности антискрипа в салоне автомобиля.

Ранее автоюристы напоминали, что неправильное размещение предметов в салоне автомобиля, например, игрушек или подвесок на зеркале, может привести к штрафу за ограничение обзора водителя. Кроме того, специалисты советовали регулярно проверять состояние систем автомобиля, таких как кондиционер и фильтры, чтобы избежать поломок и обеспечить безопасность на дороге.