Что сделать с машиной на даче: советы автомобилистам

На даче автомобилист может заняться несложным ремонтом своего авто.
На даче автовладелец может собственными силами сделать мелкий ремонт своей машины. Например, смазать дверные петли и замки, а также очистить клеммы аккумулятора от окисления. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
«Автомобилист [на даче] может смазать дверные петли и замки, при этом следует обратить внимание на петли капота и багажника. Также стоит очистить клемм аккумулятора [от окисления], промыть арки и обработать их антикор-спреем или мовилем», — сказала Трушкова в разговоре с «Газета.ru».
Она отметила, что на даче автовладельцы могут провести полировку фар, а также проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Кроме того, рекомендуется освободить багажник от лишних вещей, так как избыточный вес увеличивает расход топлива. Также Трушкова советует обратить внимание на состояние шин: измерить давление, оценить глубину протектора, а также проверить наличие трещин, вздутий или посторонних предметов.
Эксперт рекомендует проконтролировать уровень всех технических жидкостей и при необходимости восполнить нехватку масла, используя продукт той же марки, что был залит ранее, чтобы избежать смешивания различных производителей. Помимо этого, Трушкова советует автовладельцам удостовериться в исправности антискрипа в салоне автомобиля.
Ранее автоюристы напоминали, что неправильное размещение предметов в салоне автомобиля, например, игрушек или подвесок на зеркале, может привести к штрафу за ограничение обзора водителя. Кроме того, специалисты советовали регулярно проверять состояние систем автомобиля, таких как кондиционер и фильтры, чтобы избежать поломок и обеспечить безопасность на дороге.