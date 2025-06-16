Что сделать с машиной на даче: советы автомобилистам

Она отметила, что на даче автовладельцы могут провести полировку фар, а также проверить и при необходимости заменить фильтры и щетки стеклоочистителей. Кроме того, рекомендуется освободить багажник от лишних вещей, так как избыточный вес увеличивает расход топлива. Также Трушкова советует обратить внимание на состояние шин: измерить давление, оценить глубину протектора, а также проверить наличие трещин, вздутий или посторонних предметов.