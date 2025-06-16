В «Коломенском» показали обновленную экспозицию в Домике Петра I: что изменилось

В Музее-заповеднике «Коломенское» открыли обновленную экспозицию в Домике Петра I. В Москве этот мемориальный музей, посвященный царю-реформатору, единственный. Основа, конечно же, сохранена, но есть и нововведения, связанные с экспонатами — добавили графику, книги, отражающие петровские времена. Знатоки заметят изменения в интерьерах комнат, например, кровать, выполненная в стиле петровской эпохи, над которой на потолке показывают сны великого императора, сгенерированные искусственным интеллектом. Есть и другие обновки — добавили интерактивные зоны, рассчитанные на гостей с детьми — можно примерить на себя роль капитана корабля и взять в свои руки управление судном в беспокойном море, а еще научиться завязывать морские узлы.