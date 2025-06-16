На Аляске охотники добыли рекордно огромного медведя гризли

Стоит отметить, что ранее были зафиксированы гризли с более крупными черепами, однако они умерли естественной смертью. В частности, известен медведь, найденный на Аляске в 1976 году, с размером черепа 27 и 13/16 дюйма (около 70,6 сантиметра). Таким образом, добытый медведь является рекордным среди добытых охотой.