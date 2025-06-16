На Аляске охотники добыли рекордно огромного медведя гризли

Новый рекорд зафиксирован охотничьей организацией Boone and Crockett Club, о чём сообщает Cowboy State Daily.
В сентябре 2024 года на Аляске был добыт медведь гризли, признанный самым крупным, когда-либо добытым охотником. Размеры медведей в Boone and Crockett Club традиционно оцениваются суммированием длины и ширины черепа в дюймах. У этого рекордного экземпляра сумма измерений составила 27 и 9/16 дюйма (приблизительно 70 сантиметров).
Стоит отметить, что ранее были зафиксированы гризли с более крупными черепами, однако они умерли естественной смертью. В частности, известен медведь, найденный на Аляске в 1976 году, с размером черепа 27 и 13/16 дюйма (около 70,6 сантиметра). Таким образом, добытый медведь является рекордным среди добытых охотой.