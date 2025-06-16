Башкирия вчетверо нарастила в Китай экспорт древесных плит

За первые пять месяцев текущего года из Башкирии экспортировано 15,4 тысяч кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. Это, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора республики, в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2024-го, когда было отгружено лишь 3,6 тысяч кубометров.
Вся продукция произведена крупнейшим в регионе предприятием по глубокой переработке древесины. 344 партии плит марок MF-PB, OSB/3 ECO, PB STANDARD и PB E-LE, как сообщают власти, прошли тщательную проверку в Башкирской испытательной лаборатории.
Как подтвердили экспертизы, в древесных плитах не обнаружено опасных карантинных вредителей, что соответствует требованиям китайских партнеров. Готовая продукция уже отгружена контейнерными поездами в КНР.
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