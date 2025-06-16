Башкирия вчетверо нарастила в Китай экспорт древесных плит

За первые пять месяцев текущего года из Башкирии экспортировано 15,4 тысяч кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. Это, как сообщает пресс-служба Россельхознадзора республики, в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2024-го, когда было отгружено лишь 3,6 тысяч кубометров.