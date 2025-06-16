«Золотой смартфон»: Трамп запускает TrumpMobile и услуги мобильной связи

Модель 8002 в золотом исполнении оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. Устройство будет работать на базе Android 15, однако информация о процессоре пока не раскрыта. Смартфон получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.
Кроме того, в устройстве предусмотрены сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц и стандартный разъем 3,5 мм для наушников — что является редкостью для современных моделей.
Помимо смартфонов, TrumpMobile также предлагает тарифы на мобильную связь. План The 47 Plan за $47,45 в месяц обещает «покрытие, сопоставимое с тремя крупнейшими операторами».
В пресс-релизе компания описывает свой продукт как «изящный золотой смартфон, созданный для высокой производительности и с гордостью спроектированный в США». Для предзаказа необходимо внести депозит в размере $100. По информации The Verge, продажи начнутся в сентябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что президент США, несмотря на предостережения советников о возможных угрозах безопасности, продолжает активно использовать личный смартфон для общения. Более десяти лет политику рекомендовали отказаться от личного iPhone с известным номером, через который он связывается с друзьями и коллегами, но он считает его важным инструментом коммуникации и не намерен прекращать его использование.