«Золотой смартфон»: Трамп запускает TrumpMobile и услуги мобильной связи

Ранее сообщалось, что президент США, несмотря на предостережения советников о возможных угрозах безопасности, продолжает активно использовать личный смартфон для общения. Более десяти лет политику рекомендовали отказаться от личного iPhone с известным номером, через который он связывается с друзьями и коллегами, но он считает его важным инструментом коммуникации и не намерен прекращать его использование.