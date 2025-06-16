Немец попал под винт катера в Албании и лишился конечностей

Немецкий турист на пляже Джипе на Албанской Ривьере выплыл за пределы зоны для купания, где опасно сблизился с моторной лодкой, которой управлял 27-летний житель Орикума. Турист в итоге лишился конечностей.
Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно перевезли в больницу с помощью вертолета. Прибывшие на место правоохранители доставили водителя водного судна вместе со свидетелями случившегося на допрос в участок.
— Работа следственной группы под руководством прокуратуры продолжается по выяснению и полному документированию данного события, — передает портал Lapsi.al.
12 марта двух российских туристов, мужчину и женщину, утянуло волнами в Атлантический океан вблизи города Варадеро, расположенного в провинции Матантас на Кубе. Тела утонувших россиян смогли вытащить из воды, но откачать туристов уже не удалось.
Турист из Австрии на тайском острове Пхукет случайно насмерть переехал россиянина во время катания на водном мотоцикле. Сперва местные правоохранители решили, что мужчина просто утонул, однако свидетели случившегося рассказали, что виновником был именно гидроциклист.