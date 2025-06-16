Немец попал под винт катера в Албании и лишился конечностей

Турист из Австрии на тайском острове Пхукет случайно насмерть переехал россиянина во время катания на водном мотоцикле. Сперва местные правоохранители решили, что мужчина просто утонул, однако свидетели случившегося рассказали, что виновником был именно гидроциклист.