Японка обнаружила своего начальника в нижнем белье в своей постели

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину неподалеку от дома пострадавший. Оказалось, что это не первый раз, когда он наносит девушке подобный визит, о чем она сама даже не догадывалась. Начальник в ходе допроса объяснил свой поступок чувствами к младшей коллеге и желанием «лучше узнать ее». По его словам, он не знал, что делает что-то противозаконное.