Японка обнаружила своего начальника в нижнем белье в своей постели

Сотрудница одной из компаний Токио обнаружила своего начальника в собственной спальне, лежащим в постели в нижнем белье. 20-летняя японка вернулась домой на обеденный перерыв, но увидела там 47-летнего руководителя, после чего поспешила покинуть жилище.
Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину неподалеку от дома пострадавший. Оказалось, что это не первый раз, когда он наносит девушке подобный визит, о чем она сама даже не догадывалась. Начальник в ходе допроса объяснил свой поступок чувствами к младшей коллеге и желанием «лучше узнать ее». По его словам, он не знал, что делает что-то противозаконное.
— Следователи до сих пор не знают, как он проник внутрь и установил ли он что-то незаконное в квартире девушки, — предает South China Morning Post.
Другой случай произошел в начале апреля, когда суд в Лондоне назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Доктор оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который клал записывающий видео смартфон.
Еще один скандал случился из-за поцелуя: президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подал в отставку. Он сообщил, что принял такое решение из-за скандала, который поднялся после победы женской сборной на чемпионате мира.