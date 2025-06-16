Два сотрудника Красного полумесяца Ирана погибли при атаке Израиля

16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Спустя несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. В тот же день израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране. Также в результате атаки повреждения получили строения, находившиеся в восточной части Тегерана.