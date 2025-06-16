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Два сотрудника Красного полумесяца Ирана погибли при атаке Израиля

Красный полумесяц Ирана в понедельник, 16 июня, подтвердил гибель двух своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-Воздушных войск Израиля по автомобилю организации.

Красный полумесяц Ирана в понедельник, 16 июня, подтвердил гибель двух своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-Воздушных войск Израиля по автомобилю организации.

В ней отметили, что в момент прилета по машине спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.

— Есть вероятность, что двое сотрудников организации могли погибнуть, — передает агентство Mehr.

16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Спустя несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. В тот же день израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране. Также в результате атаки повреждения получили строения, находившиеся в восточной части Тегерана.

15 июня Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранской армии — подтвердил гибель начальника разведки корпуса Мохаммада Каземи в результате атаки израильских вооруженных сил. Представители подразделения добавили, что вместе с Каземи скончались его соратники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые занимали высокие должности в разведке КСИР.