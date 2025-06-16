Дуров обвинил французскую газету в кампании против Telegram

По словам бизнесмена, после публикации его интервью с Такером Карлсоном, в котором он, в частности, рассказывал об аресте в Париже, Le Monde опубликовало 40 негативных материалов про Telegram. В одном из них издание предлагало читателям сообщить, смотрят ли они «пиратские футбольные матчи» в мессенджере.