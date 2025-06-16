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Дуров обвинил французскую газету в кампании против Telegram

Издание Le Monde опубликовало 40 негативных материалов про Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Российский предприниматель Павел Дуров обвинил крупнейшую французскую газету Le Monde в кампании против мессенджера Telegram, сооснователем которого он является. Об этом Дуров написал в своем блоге.

По словам бизнесмена, после публикации его интервью с Такером Карлсоном, в котором он, в частности, рассказывал об аресте в Париже, Le Monde опубликовало 40 негативных материалов про Telegram. В одном из них издание предлагало читателям сообщить, смотрят ли они «пиратские футбольные матчи» в мессенджере.

«Эта попытка краудсорсинга негативной истории о нас, похоже, является частью более широкой стратегии… Такая медийная среда вызывает тревогу. Вот почему платформы вроде Telegram так важны — мы даем людям возможность получить доступ ко всем точкам зрения и принять решение самостоятельно», — говорится в публикации Дурова.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в Париже после прилета в аэропорт. Его французский адвокат Антони Бем заявил журналистам, что этому событию предшествовали продолжительное расследование и слежка.