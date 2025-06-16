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МИД РФ опубликовал подробную инструкцию для оказавшихся в Иране россиян

По мере изменения обстановки в регионе российское внешнеполитическое ведомство будет информировать граждан дополнительно.

Источник: Аргументы и факты

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе и риском эскалации конфликта между Израилем и Ираном, Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории этих стран, проявлять максимальную осторожность, не приближаться к военным и другим стратегическим объектам, а также воздержаться от фото- и видеосъемки вблизи них.

Также нужно избегать мест массового скопления людей и строго соблюдать указания местных властей, а при необходимости укрываться в безопасных зонах.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана, покинуть страну можно только наземным путем. Для этого доступен пограничный переход «Астара» в направлении Азербайджана. Однако важно учитывать, что из-за действующего в Азербайджане карантинного режима движение через этот КПП временно ограничено. Для получения разрешения необходимо заранее подавать заявку в Посольство России в Тегеране по электронной почте, указав следующие данные: ФИО на русском и английском языках, дату рождения, номер и срок действия заграничного паспорта, отметку о въезде в Иран, контактные телефоны.

Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

«Рекомендуется внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров», — заявили в МИД.

Ранее стало известно, что РФ эвакуировала более 300 граждан из-за конфликта на Ближнем Востоке.