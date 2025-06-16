МИД РФ опубликовал подробную инструкцию для оказавшихся в Иране россиян

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана, покинуть страну можно только наземным путем. Для этого доступен пограничный переход «Астара» в направлении Азербайджана. Однако важно учитывать, что из-за действующего в Азербайджане карантинного режима движение через этот КПП временно ограничено. Для получения разрешения необходимо заранее подавать заявку в Посольство России в Тегеране по электронной почте, указав следующие данные: ФИО на русском и английском языках, дату рождения, номер и срок действия заграничного паспорта, отметку о въезде в Иран, контактные телефоны.