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The Sun: Британец в последний момент сдал билет на разбившийся в Индии самолет

Британский бизнесмен в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике, избежав гибели в авиакатастрофе, произошедшей под индийским городом Ахмадабад. Об этом сообщила газета The Sun.

Британский бизнесмен в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике, избежав гибели в авиакатастрофе, произошедшей под индийским городом Ахмадабад. Об этом сообщила газета The Sun.

Журналисты отметили, что спустя несколько дней после трагедии предприниматель снова летел этим же маршрутом и занял то же место у аварийного выхода, где находился единственный выживший в катастрофе.

По словам бизнесмена, он должен был отправиться домой из Индии именно 12 июня, но коллеги убедили его задержаться и перенести вылет на 14 июня. При бронировании нового билета британец сел на место 11А, расположенное рядом с аварийным выходом.

— Это шок. Такое странное совпадение… Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда, — рассказал мужчина в ходе интервью с журналистами газеты.

13 июня британец Вишвас Кумар Рамеш, единственный выживший в результате авиакатастрофы под Ахмадабадом, рассказал, что спустя пять-десять секунд после отрыва самолета от земли он почувствовал толчок, а затем включился белый и зеленый свет. Из воздушного судна мужчине удалось выбраться благодаря свободному пространству возле открытой двери.