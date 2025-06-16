«Слияние ядер трития и дейтерия»: в Соединенных Штатах успешно повторили исторический эксперимент, связанный с термоядерным синтезом

В Соединенных Штатах успешно повторили исторический эксперимент, связанный с термоядерным синтезом.
Американские ученые, проанализировав ранее не известные широкой публике архивные материалы и научные статьи, смогли воссоздать первый в истории опыт по термоядерному синтезу, осуществленный физиком Артуром Рулигом в далеком 1938 году. Как отмечают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Physical Review C, эти забытые научным миром эксперименты, возможно, подтолкнули к созданию первой водородной бомбы.
«Нам впервые удалось в точности воспроизвести самый ранний в мире эксперимент по слиянию ядер трития и дейтерия, который был случайно проведен Артуром Рулигом в 1938 году, но вскоре ушел из памяти научного сообщества. Несмотря на некорректную интерпретацию результатов Рулигом, его работа могла послужить отправной точкой для развития термоядерных технологий после окончания Второй мировой войны», — отмечают авторы исследования.
К такому заключению пришла группа американских физиков и историков науки под руководством профессора Вернера Торнова из Университета Дьюка, изучив обнаруженные в 2023 году документы и научные публикации, касающиеся начального этапа Манхэттенского проекта — американской программы по созданию атомного оружия. Среди этих материалов была статья малоизвестного американского физика Артура Рулига, опубликованная в 1938 году в журнале Physical Review.