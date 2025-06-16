«Слияние ядер трития и дейтерия»: в Соединенных Штатах успешно повторили исторический эксперимент, связанный с термоядерным синтезом

«Нам впервые удалось в точности воспроизвести самый ранний в мире эксперимент по слиянию ядер трития и дейтерия, который был случайно проведен Артуром Рулигом в 1938 году, но вскоре ушел из памяти научного сообщества. Несмотря на некорректную интерпретацию результатов Рулигом, его работа могла послужить отправной точкой для развития термоядерных технологий после окончания Второй мировой войны», — отмечают авторы исследования.