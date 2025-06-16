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Россияне пообещали навести порчу на бросающих мусор соседей

Жильцы одного из домов в районе Строгино на северо-западе Москвы пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице.

Жильцы одного из домов в районе Строгино на северо-западе Москвы пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».

Надпись на установленной кем-то из жильцов в цветнике табличке обещает, что порча будет наведена по оставленному мусору.

Автор публикации, комментируя увиденное, посоветовал не рисковать.

Где точно расположен двор, в котором было оставлено грозное «послание», в посте не указано.

Ранее сообщалось, что в Строгино 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные ранения своему двухлетнему внуку.