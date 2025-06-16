Россияне пообещали навести порчу на бросающих мусор соседей

Жильцы одного из домов в районе Строгино на северо-западе Москвы пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».
Надпись на установленной кем-то из жильцов в цветнике табличке обещает, что порча будет наведена по оставленному мусору.
Автор публикации, комментируя увиденное, посоветовал не рисковать.
Где точно расположен двор, в котором было оставлено грозное «послание», в посте не указано.
Ранее сообщалось, что в Строгино 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные ранения своему двухлетнему внуку.