Владимир Путин посмертно наградил двух медиков скорой помощи из Белгорода

Как писал сайт KP.RU, ночью 7 февраля в Белгороде произошла большая трагедия на одной из центральных улиц произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. Предварительно, виновником смертельной аварии стал водитель БМВ Х7. Автомобиль скорой помощи, несмотря на то, что спешил и ехал по вызову, не нарушал ПДД, а вот кроссовер на перекрестке проигнорировал красный сигнал светофора.