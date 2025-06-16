Владимир Путин посмертно наградил двух медиков скорой помощи из Белгорода

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, погибших в результате ДТП с внедорожником в Белгороде. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Любимову Ольгу Сергеевну — фельдшера Разуменского поста скорой помощи …(посмертно); Паровышник Марину Александровну — фельдшера Разуменского поста скорой медицинской помощи …(посмертно)», — говорится в документе.
Как писал сайт KP.RU, ночью 7 февраля в Белгороде произошла большая трагедия на одной из центральных улиц произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. Предварительно, виновником смертельной аварии стал водитель БМВ Х7. Автомобиль скорой помощи, несмотря на то, что спешил и ехал по вызову, не нарушал ПДД, а вот кроссовер на перекрестке проигнорировал красный сигнал светофора.