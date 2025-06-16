БелГИЭ с начала года выдала более 5 тыс. разрешений на право использования радиочастотного спектра

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ГП «БелГИЭ» на конец мая 2025 года выдали 5166 разрешений на право использования радиочастотного спектра для эксплуатации новых базовых станций и увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.
Одна из приоритетных задач БелГИЭ — повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание благоприятных условий для дальнейшего развития сетей связи, улучшения качества оказываемых операторами услуг, увеличения зоны покрытия сетей сотовой связи. Предприятие активно содействует операторам в развитии сетей сотовой подвижной электросвязи. Операторы сотовой подвижной электросвязи осуществляют планомерный ввод в эксплуатацию новых базовых станций различных технологий радиосвязи, а также увеличение радиочастотных каналов на действующих базовых станциях.
С начала года по конец мая специалистами БелГИЭ уже выдано 3795 разрешений на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации базовых станций в целях увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях стандартов GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) и NB IoT. В то же время с начала года выдано 1371 разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации новых базовых станций. -0-