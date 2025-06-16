БелГИЭ с начала года выдала более 5 тыс. разрешений на право использования радиочастотного спектра

С начала года по конец мая специалистами БелГИЭ уже выдано 3795 разрешений на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации базовых станций в целях увеличения радиочастотных каналов на действующих базовых станциях стандартов GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) и NB IoT. В то же время с начала года выдано 1371 разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации новых базовых станций. -0-