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«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд фургонов SKM

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала новый товарный знак для коммерческих автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Российская компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала новый бренд коммерческих автомобилей SKM. Соответствующая информация была опубликована в базе Федерального института промышленной собственности.

Отмечается, что новый товарный знак был зарегистрирован компанией «АвтоВАЗ» 16 июня 2025 года, право на его использование будет действовать до ноября 2034 года.

Под брендом SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны. Отличительной чертой нового авто будут компактность и современное техническое оснащение. Запуск новых автомобилей был анонсирован 6 марта текущего года.

Ранее KP.RU сообщал, что компания «АвтоВАЗ» проведет мировую премьеру первого кроссовера Lada собственной разработки на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге.