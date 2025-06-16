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Дзюдоист Арбузов принёс России первое золото на чемпионате мира в Будапеште

Тимур Арбузов принёс России первое золото на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Он одержал победу в весовой категории до 81 кг.

Источник: Life.ru

В финале 21-летний дзюдоист, представлявший Международную федерацию дзюдо (IJF), встретился с трёхкратным чемпионом мира и Европы Тато Григалашвили.

Победа Арбузова. Видео © Telegram / Федерация дзюдо России.

Прошлый год стал для Арбузова непростым. Он уступил Григалашвили в финале чемпионата мира. Однако затем взял реванш в решающей схватке на чемпионате Европы.

Напомним, что сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира из-за допуска команды Белоруссии. Международная федерация дзюдо разрешила белорусским дзюдоистам выступать под своим флагом и гимном. Россияне выступают под флагом IJF.