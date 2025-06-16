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Шпажистка Муртазаева принесла РФ первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию

Россиянка победила эстонку Лехис со счетом 9:8.

Источник: Аргументы и факты

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в итальянской Генуе, став первой спортсменкой из РФ, выигравшей золото на этом турнире с 2019 года.

В финале россиянка одержала победу над бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио, представительницей Эстонии Катриной Лехис — со счётом 9:8.

Российские фехтовальщики не выигрывали медалей чемпионатов Европы с 2019 года. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии, а затем спортсмены РФ были отстранены, а позже допущены только в индивидуальном порядке под нейтральным флагом, без участия лидеров сборной.

Чемпионат Европы завершится 19 июня. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, но имеют возможность участвовать также и в командных зачётах.

В мае Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам принимать участие в командных соревнованиях в нейтральном статусе.