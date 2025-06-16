Шпажистка Муртазаева принесла РФ первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию

Российские фехтовальщики не выигрывали медалей чемпионатов Европы с 2019 года. В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии, а затем спортсмены РФ были отстранены, а позже допущены только в индивидуальном порядке под нейтральным флагом, без участия лидеров сборной.